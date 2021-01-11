Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: Öğrencisiz bayrak töreni olmuyor
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Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: Öğrencisiz bayrak töreni olmuyor

11.01.2021 16:04 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:09
Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: Öğrencisiz bayrak töreni olmuyor

Son dakika haber: MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul bahçesinde öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilen bayrak töreninin fotoğrafını paylaşarak, "Öğrencisiz bayrak töreni olmuyor; çocuklarımızın sesinde yükselen milli marşımız avlularda yankılanmalı" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul bahçesinde öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilen bayrak töreninin fotoğrafını paylaşarak, "Öğrencisiz bayrak töreni olmuyor; çocuklarımızın sesinde yükselen milli marşımız avlularda yankılanmalı" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, bugün bir okulun bahçesinde öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşen bayrak töreninin fotoğrafını paylaştı. Bakan Selçuk mesajında ise, "Fotoğrafa uzun uzun baktım. Bu ayrılık, uzun sürmesin daha. Öğrencisiz bayrak töreni olmuyor; çocuklarımızın sesinde yükselen milli marşımız avlularda yankılanmalı. Maske, mesafe ve tedbirlerle çok ciddi yol aldık; lütfen, gayreti elden bırakmayalım. Okullar çocuklarındır" dedi.

'UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK DAHA ZOR'

Bakan Selçuk, bir diğer paylaşımında da, "Bunu, dünyadaki tüm eğitimciler söylüyor ama yinelemek lazım; Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak, yüz yüze eğitimdekinden çok daha zor ve yıpratıcı. Meslektaşlarımın çok yorulduğunu biliyorum. İnşallah, salgın azaldığında derslerimizi sınıflarımızda rahatça yapabileceğiz" ifadesini kullandı.


Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: Öğrencisiz bayrak töreni olmuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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