Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğrencilerle resim yapıp, top oynadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğrencilerle resim yapıp, top oynadı

Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğrencilerle resim yapıp, top oynadı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, öğrencilerle resim yapıp, top oynadıMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda planlanan etkinlik ve aktiviteler kapsamında, Ankara'da öğrencilerle bir araya gelerek resim yapıp, top oynadı.

Bakan Selçuk, öğrencilerle resim yapıp, top oynadı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda planlanan etkinlik ve aktiviteler kapsamında, Ankara'da öğrencilerle bir araya gelerek resim yapıp, top oynadı.

Bakan Selçuk, 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında okullarda öğrenciler için planlanan etkinlik ve aktiviteler kapsamında, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki İzzet Latif Aras İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Okul bahçesinde öğrencilerle parmak boyası ile resim yapan Bakan Selçuk, daha sonra spor salonuna geçerek öğrencilerle top oynadı. Sınıfları gezerek fiziksel, sosyal-duygusal ve kültürel alanlarda düzenlenen etkinliklere katılan Bakan Selçuk, okul çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Selçuk, bu dönemde bir okulun ve bir çocuğun ihtiyacını en iyi öğretmenlerin bildiğini belirterek, "Bu iki haftalık süreç içerisinde, akademik konularla ilgili bazı çalışmalar yapılabilecek; ama asıl olanın sosyal, duygusal, kültürel ve sportif faaliyetler olduğunu vurguluyoruz. Yaptığımız araştırmalar ve saha taramaları var. Çocuklarımızın neye ihtiyacı var, hangi yaştaki çocuğumuz ne istiyor? Bunlara baktığımızda gördük ki birlikte olmak istiyorlar, oynamak istiyorlar, iş birliği istiyorlar, koşmak, eğlenmek, sanatsal etkinlikler ile ruhlarını rahatlatmak istiyorlar. Biz de bunun için etkinlikler listesi hazırladık ve tüm Türkiye'ye ulaştırdık" dedi.

Bakan Selçuk, 5 Temmuz'dan itibaren dileyen öğrenci ve öğretmenlerin, okullardaki farklı imkanlardan yararlanmaları için de başvuruların başladığını söyleyerek, "'Benim ilçemde, acaba hangi okulda hangi etkinlik var, ben neye katılmak isterim?' Bunlara karar verecek ve başvurularını yapacaklar. Ücretsiz olarak bütün bunlar uygulanacak ve mecazi anlamda belki bir yaz okulu tadında yapılacak" diye konuştu.

Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğrencilerle resim yapıp, top oynadı
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğrencilerle resim yapıp, top oynadı
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğrencilerle resim yapıp, top oynadı
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğrencilerle resim yapıp, top oynadı
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğrencilerle resim yapıp, top oynadı
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğrencilerle resim yapıp, top oynadı
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğrencilerle resim yapıp, top oynadı
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğrencilerle resim yapıp, top oynadı
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğrencilerle resim yapıp, top oynadı
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğrencilerle resim yapıp, top oynadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde son bir haftada 7,7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde son bir haftada 7,7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Nokta atışı yaptı! Kartal'daki depremi bilen deprem uzmanından yeni tahmin
Nokta atışı yaptı! Kartal'daki depremi bilen deprem uzmanından yeni tahmin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Boris Johnson Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Kaan Yıldırım Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Şenol Güneş Yiğit Şardan Nihat Özdemir Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğrencilerle resim yapıp, top oynadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 13:20:08. #1.14#

title