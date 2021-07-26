Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaşım Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaşım Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaşım Açıklaması
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bir liseye yerleşemeyen ya da okullarını değiştirmek isteyen öğrenciler için sürecin devam ettiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bir liseye yerleşemeyen ya da okullarını değiştirmek isteyen öğrenciler için sürecin devam ettiğini belirtti.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, LGS kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının bugün açıklandığını hatırlatarak, "Liselere başlayacak tüm öğrencilerimiz, okullarınıza hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Anadolu liselerine ilk üç tercihi arasında yer veren öğrencilerin yüzde 99'unun yerleştiğini aktaran Selçuk, öğrencilerin yüzde 93'ünün, ilk üç tercihinden birine yerleşerek "liseye merhaba" dediğini belirtti.

Ziya Selçuk, mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin de yüzde 83'ünün ilk üç tercihlerinde yer alan bir liseye devam edeceğini belirterek, "Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin oranı yüzde 46'ya yükseldi. Mesleki eğitime gösterdiğiniz ilgiye teşekkürler gençler." değerlendirmesini yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şunları kaydetti:

"Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerimizin yüzde 91,98'i ilk üç tercihinden birine, sınavsız yerleşen öğrencilerimizin yüzde 51'i ilk tercihlerine yerleşti. Yerleşemeyen ya da okullarını değiştirmek isteyen öğrencilerimiz için süreç devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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