Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerimiz okul ziyaretlerine başladı

Gelen son dakika haberlerine göre AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, okullarda risk altında bulunan çocukları korumak için hayata geçirdikleri 'Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Uygulaması' ile bugüne kadar 24 bin çocuk ile görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, "Uzaktan eğitimle beraber bir...

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, okullarda risk altında bulunan çocukları korumak için hayata geçirdikleri 'Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Uygulaması' ile bugüne kadar 24 bin çocuk ile görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, "Uzaktan eğitimle beraber bir süre gerçekleştiremediğimiz okul ziyaretlerine, yüz yüze eğitimle beraber tekrar başladık" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde okulların uzaktan eğitim sistemine geçmesiyle bir süre ara verdikleri okul ziyaretlerine yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber tekrar okullarda risk altında bulunan çocuklar için koruyucu ve önleyici hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirtti. Bakan Selçuk, 81 ilde kurdukları 241 Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerinin başta şehirlerin dezavantajlı bölgelerinde bulunan okullar olmak üzere 4 bin 123 okulla eşleştirdiklerini kaydetti. Selçuk, birimlerin ve okulların ortak değerlendirmesiyle tespit edilen çocuklara ve ailelerine ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler sunduklarını belirterek, "Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerimiz, risk grubunda olduğu değerlendirilen çocukların tespiti için bu okulları 7 bin kez ziyaret etti" diye konuştu.

'59 BİN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ'Ziyaretler sonucunda 24 bini çocuk olmak üzere 59 bin görüşme gerçekleştirildiğini belirten Bakan Selçuk, "Görüşmeler sonucunda risk grubunda olduğu değerlendirilen çocuklar için risklerden korumaya yönelik sosyal hizmet modellerimiz uygulandı. Çalışma yapılan çocuklar arasında 121 çocuk hakkında bakım tedbiri kararı, 879 çocuğumuz hakkında danışmanlık tedbiri kararı, 358 çocuğumuz hakkında sağlık tedbiri kararı, 788 çocuğumuz hakkında eğitim tedbiri kararı talep edildi. 6 bin çocuğumuz sosyal, spor, sanat faaliyetlere yönlendirildi. Ayrıca, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti kapsamında 4 bini aşkın çocuğa ekonomik destek hizmeti verilirken; 618 çocuğumuz Çocuklar Güvende Programı kapsamında izlemeye alındı" diye konuştu.MOBİL ÇOCUK SOSYAL HİZMET BİRİMLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Her Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi, şehrin dezavantajlı bölgelerinde ve köylerde bulunan en az 10 okul ile eşleşiyor. Mobil Sosyal Hizmet Birimleri eşleştiği okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi ve sınıf öğretmeni görüşmeler gerçekleştirerek, okula devamsızlığı olan, ihmal ve suça yönelme riski bulunan veya sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocukları tespit ediyor. Tespit edilen çocuğun ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik ailesiyle de görüşmeler gerçekleştiriliyor. Görüşmeler sonrasında çocuğun ve ailenin ihtiyaçları belirlenerek, buna yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici tedbirler alınıyor. Yapılan mesleki çalışmalara ek olarak gerek görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla da irtibat kuruluyor. Çocuğun içinde bulunduğu risk sonlandırılana kadar da aile ve okullardaki mesleki çalışmalar devam ettiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı