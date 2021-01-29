Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: Matematik başarısında dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar
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Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: Matematik başarısında dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar

29.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:54
Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: Matematik başarısında dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar

Son dakika gelişmesine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisinde.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisinde. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar" dedi.

Bakan Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması'nın (TIMSS) 2019'daki 8'inci sınıf kız öğrencilerin matematik puan farkları grafiğini paylaştı. Bakan Selçuk, Japonya, Güney Kore, İsrail, Rusya, Finlandiya, Fransa, ABD, İngiltere ve Türkiye'nin verilerinin bulunduğu tablo ile birlikte yaptığı paylaşımda, "Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar. Gözlerinizden öpüyorum çocuklar" dedi.


Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: Matematik başarısında dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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