Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: İlk ve ortaokullarda yüzde 80, liselerde yüzde 70'in üzerinde katılım var (2)
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Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: İlk ve ortaokullarda yüzde 80, liselerde yüzde 70'in üzerinde katılım var (2)

05.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:28
Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: İlk ve ortaokullarda yüzde 80, liselerde yüzde 70'in üzerinde katılım var (2)

Son dakika politika haberi... OKULLARIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmen Destek Noktası'nda Sakarya genelinde yapımı ve onarımı tamamlanan 14 okulun açılışını gerçekleştirdi.

OKULLARIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmen Destek Noktası'nda Sakarya genelinde yapımı ve onarımı tamamlanan 14 okulun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bakan Selçuk, "Bugün Sakarya'da bir ilkten bahsediyoruz. Türkiye'nin ilk Öğretmen Destek Noktası burada açıldı. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü eğitim öğretmenlerimizin sırtında yükselecek bir kurum olarak görüyorum. Bu salgın döneminde öğretmenlerimiz bu zor zamanlarda meşakkatli olan online eğitimi başarıyla sürdürüyorlar. Elbette eksiklerimiz ve hatalarımız var ama bunun bütün dünyada olduğunu da unutmamakta fayda var. Bugün açılışını yapacağımız eğitim kurumlarımızın çok daha fazlasını hayata geçireceğiz. Bunun için gayretimizi defalarca ortaya koymamız lazım. 15 Şubat'tan beri birçok illimize gittim. Iğdır'da 10, Ankara'da 384, Çorum'da 24 eğitim yatırımını hizmete açtık. Böyle bir dönemde çocuklarımız için okul ortamını çok daha yaşanılır kılmak, güzel bir atmosfer oluşturmak bizlerin vazifesi. Sakarya'da toplamda 14 okulumuzun açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Tasarım beceri atölyelerinde en çok atölye bulunan il Sakarya. Bu benim için tarif edilemez bir mutluluk." dedi.Bakan Selçuk koronavirüs salgınına da değinerek, "Sakarya'yı küresel salgın konusunda kırmızıdan maviye doğru en kısa zamanda Sakarya halkından istirham ediyorum. Çünkü bugün çocuklarımızın gözündeki pırıltıları gördüm. Öğretmenlerimizin sevincini gördüm. Bu sevinci arttırmamız lazım. Kırmızıdan maviye doğru olan yolculuğu en kısa dönemde bitmesini istiyoruz. Bunun için de desteklerinizi istiyoruz." diye konuştu.


Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: İlk ve ortaokullarda yüzde 80, liselerde yüzde 70'in üzerinde katılım var (2)
Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: İlk ve ortaokullarda yüzde 80, liselerde yüzde 70'in üzerinde katılım var (2)
Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: İlk ve ortaokullarda yüzde 80, liselerde yüzde 70'in üzerinde katılım var (2)
Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: İlk ve ortaokullarda yüzde 80, liselerde yüzde 70'in üzerinde katılım var (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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