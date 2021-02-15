Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, Gödekli köyünde eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç törenine katıldı
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Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, Gödekli köyünde eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç törenine katıldı

15.02.2021 12:04 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:11

Son dakika habere göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Gödekli İlkokulu'nda düzenlenen 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl açılış törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Gödekli İlkokulu'nda düzenlenen 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl açılış törenine katıldı. Bakan Selçuk, burada öğrenci ve öğretmenlerle İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra ilk ders zilini çaldı.

Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, Gödekli köyünde eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç törenine katıldı
Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, Gödekli köyünde eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç törenine katıldı
Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, Gödekli köyünde eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç törenine katıldı
Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, Gödekli köyünde eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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