Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, Gödekli köyünde eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç törenine katıldı
15.02.2021 12:04 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:11
Son dakika habere göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Gödekli İlkokulu'nda düzenlenen 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl açılış törenine katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Gödekli İlkokulu'nda düzenlenen 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl açılış törenine katıldı. Bakan Selçuk, burada öğrenci ve öğretmenlerle İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra ilk ders zilini çaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay