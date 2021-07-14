Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, Gazi Meclis'te 15 Temmuz'un izlerinin yer aldığı alanları ziyaret etti
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Gazi Meclis'te 15 Temmuz'un izlerinin yer aldığı alanları ziyaret etti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerle Gazi Meclis'te 15 Temmuz'un izlerinin yer aldığı alanları ziyaret etti.
Bakan Selçuk, Gazi Meclis'te 15 Temmuz'un izlerinin yer aldığı alanları ziyaret etti
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerle Gazi Meclis'te 15 Temmuz'un izlerinin yer aldığı alanları ziyaret etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı