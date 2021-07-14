Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, Gazi Meclis'te 15 Temmuz'un izlerinin yer aldığı alanları ziyaret etti
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Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, Gazi Meclis'te 15 Temmuz'un izlerinin yer aldığı alanları ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Gazi Meclis'te 15 Temmuz'un izlerinin yer aldığı alanları ziyaret etti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerle Gazi Meclis'te 15 Temmuz'un izlerinin yer aldığı alanları ziyaret etti.

Bakan Selçuk, Gazi Meclis'te 15 Temmuz'un izlerinin yer aldığı alanları ziyaret etti

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerle Gazi Meclis'te 15 Temmuz'un izlerinin yer aldığı alanları ziyaret etti

Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, Gazi Meclis'te 15 Temmuz'un izlerinin yer aldığı alanları ziyaret etti
Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, Gazi Meclis'te 15 Temmuz'un izlerinin yer aldığı alanları ziyaret etti
Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, Gazi Meclis'te 15 Temmuz'un izlerinin yer aldığı alanları ziyaret etti
Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, Gazi Meclis'te 15 Temmuz'un izlerinin yer aldığı alanları ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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