Son dakika haberleri | Bakan Selçuk Eskişehir'de
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Son dakika haberleri | Bakan Selçuk Eskişehir'de

Son dakika haberleri | Bakan Selçuk Eskişehir'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... İki gün sürecek bir dizi programı kapsamında Eskişehir'e gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk ziyaretini Eskişehir Valiliğine yaptı.

İki gün sürecek bir dizi programı kapsamında Eskişehir'e gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk ziyaretini Eskişehir Valiliğine yaptı.

Karşılamada kendisine hediye veren öğrencilerle bir süre sohbet eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ardından Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ederek Valilik Şeref Defterini imzaladı. Bakan Selçuk'un valilik ziyaretine; eski Milli Eğitim Bakanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan da katıldı.

Basına kapalı yapılan ziyaretinin ardından Bakan Selçuk, programındaki bir sonraki durağı olan Sazova Türk Dünyası Bilim Sanat Merkezi'ndeki 'Yunus Emre Sergisi' açılışına katılmak üzere Eskişehir Valiliğinden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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