Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: Eğitimde telafi uygulamasına hazırız

Edinilen son dakika haberine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız" dedi.