Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: Eğitimde telafi uygulamasına hazırız
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Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: Eğitimde telafi uygulamasına hazırız

Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: Eğitimde telafi uygulamasına hazırız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından telafi eğitimi uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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