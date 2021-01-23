Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı kararı ile GSS ve Bağ-Kur prim borçlularının yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceğini bildirdi.

Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı kararı ile GSS ve Bağ-Kur prim borçlularının yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceğini bildirdi.