Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, çocukları hastanede eğitim gören annelerle görüştü

Son dakika haber: MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anneler Günü nedeniyle hastanede çocukları eğitim gören annelerle çevrim içi buluştu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anneler Günü nedeniyle hastanede çocukları eğitim gören annelerle çevrim içi buluştu. Bakan Selçuk, "Bizim hep sizin yanınızda olduğumuzu unutmayın. Karamsarlıktan uzak durmak, umuda sahip çıkmak çok önemli. Hep beraber umudu, sevgiyi ve iyimserliği birlikte koruyalım" dedi.

Bakan Selçuk, Anneler Günü nedeniyle hastanede çocukları eğitim gören annelerle çevrim içi görüştü. Çocukları hastanede tedavi gören annelerin hep akıllarında olduğunu belirten Selçuk, annelerin fedakarlıkla anıldığını söyledi. Selçuk, "Sizleri güçlü yapan, zengin kılan her şeyi candan, içten, gönülden verebilmeniz. Güçlü ve zengin ruhunuz için evladınıza ve hatta evlat bildiklerinize karşılık beklemeden elinizdekileri veriyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir fedakarlık. Siz hastanelerde evlatlarınız başında nöbet tutuyorsunuz. Onları kolluyorsunuz, gözetiyorsunuz. Çok daha özel bir biçimde yaşıyorsunuz, bu günleri" dedi.

'ANNELERİN YÜZÜ GÜLERSE, ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR'Bakan Selçuk, bu süreçte tedavi gören çocukların eğitimlerini ve sosyal gelişimlerini takip etmeye çaba gösterdiklerini söyleyerek, "Eğitimsel olarak 'aman bir eksiklikleri kalmasın', 'onları bilgiyle donatalım', kitapla, müzikle ve sanatla iyileştirelim onları' bizim derdimiz de bu. Şunu bilmenizi isterim. Sizlerin çabaları çok değerli. Bütün sağlık görevlileriyle, bizlerle yaptığınız bu mesai çok ayrı bir kıymete, değere sahip. Elbette çocuklarımız iyileşecekler. Yarınlarımızın sahipleri olacaklar. o günde sizler daha mutlu, güçlü olacaksınız. Buna yürekten inanıyorum. Sizlerin şahsında çocuklarıma da seslenmek isterim. Onların iyi ve mutlu olmaya niyet etmesi, ileriye umutla, sevgiyle bakması bizim için çok önemli, değerli. Çünkü asla umudu yitirmeme, hep gelecek güzel günleri düşünmek çok önemli. Bizim hep sizin yanınızda olduğumuzu unutmayın. Karamsarlıktan uzak durmak, umuda sahip çıkmak çok önemli. Hep beraber umudu, sevgiyi ve iyimserliği birlikte koruyalım. Eğer annelerin yüzü gülerse, çocukların yüzü gülüyor" diye konuştu.

Bakan Selçuk, annelerden küçük bir ricasının bulunduğunu da belirterek, "Uygun zamanlarda, kaç yaşında olursa olsun hepimiz her yaşta masalı, hikayeyi, kitap okumayı seviyoruz. Çocuklara bunu çok sıklıkla okumakta büyük fayda var. Çünkü kitaplar onların hayal dünyasını zenginleştiren, onlara güzel bakış açısı kazandıran araçlar. Hastanede elbette vakit zor geçiyor. Bu özel gününüzü tekrar kutluyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa TURAPOĞLU