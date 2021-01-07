Son dakika haberleri! Bakan Selçuk, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nı kutladı Açıklaması
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Son dakika haberleri! Bakan Selçuk, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nı kutladı Açıklaması

07.01.2021 23:01 | Son Güncelleme: 07.01.2021 23:04
Son dakika haberleri! Bakan Selçuk, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nı kutladı Açıklaması

Son dakika politika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, görme engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, görme engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Görme engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak hepimizin ortak sorumluluğu. Erişilebilirlik farkındalığını yaygınlaştırarak engelleri ortadan kaldıralım. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kutlu olsun." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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