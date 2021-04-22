Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, Anadolu Masal Evi'nin açılışını yaptı

Son dakika haber... Bakan Selçuk, Anadolu Masal Evi'nin açılışını yaptı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin'de Anadolu Masal Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Selçuk, Anadolu Masal Evi'nin açılışını yaptı

MARDİN - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin'de Anadolu Masal Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Selçuk, Mardin'in Artuklu ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi olan Anadolu Masal Evinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışı öncesinde evlerinin camı Masal Evinin avlusuna bakan çocuklar 23 Nisan münasebetiyle Bakan Selçuk'u evlerinin penceresinde Türk bayraklarıyla karşıladı. Bakan Selçuk çocuklarla sohbet edip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

Bakan Selçuk ve beraberindekiler daha sonra Anadolu Masal Evinin açılış kurdelesi kesti. Bakan Selçuk ve beraberindekiler, açılışın ardından Anadolu Masal Evini gezdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK