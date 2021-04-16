Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, aile danışmanlığı hizmetinden bir yılda 35 bin kişinin yararlandığını açıkladı Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aile danışmanlığı hizmetinden 2020 yılında 35 bin kişinin yararlandığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aile danışmanlığı hizmetinden 2020 yılında 35 bin kişinin yararlandığını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, ailelerin sorun çözme kapasitesini artırmak, aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını aktarmak amacıyla ülke genelinde danışmanlık, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerine işaret etti.

Aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi, aile bütünlüğünün sağlanması ve aile değerlerinin sağlıklı bir biçimde gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2012'den itibaren 81 ilde, il müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki uzman personel aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz olarak "aile danışmanlığı" hizmeti sunmaya devam ettiklerini aktaran Selçuk, "81 ilde verdiğimiz aile danışmanlığı hizmetimizden 2020 yılında 35 bin vatandaşımız yararlanırken; bugüne kadar toplam 73 bin kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduk." ifadesini kullandı.

Selçuk, bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını e-Devlet üzerinden de yapabileceğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden başvurdukları takdirde bulundukları ilin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden randevu sistemi ile aile danışmanlığı hizmeti alabiliyorlar. Bugüne kadar e-Devlet üzerinden yapılan 7 bin başvuruya danışmanlık hizmeti sunduk."

ASDEP görevlileri yaklaşık 3 milyon haneyi ziyaret etti

Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre aile danışmanlığı hizmetinin telefon ve çevrim içi görüşmeler aracılığıyla sürdürüldüğünü, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek bu hizmete yeniden yüz yüze başlanıldığını belirtti.

Ayrıca koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelinin hane ziyaretlerine de devam ettiğine işaret eden Selçuk, "3 bin 500 ASDEP görevlimiz bugüne kadar yaklaşık 3 milyon haneyi ziyaret etti. ASDEP görevlilerimiz aracılığıyla yapılan görüşmeler neticesinde 169 bin talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü