Son dakika haber! Bakan Selçuk: "Kadının güçlendirilmesi için kadın kooperatifçiliğine çok önem veriyoruz"
05.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:32
Son dakika haber: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Trabzon'da "Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşması" programında konuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Trabzon'da "Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşması" programında konuştu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik