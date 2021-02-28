Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: 1 günlük erteleme için özür dilerim

Edinilen son dakika haberine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Sağlık önceliğimiz" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Sağlık önceliğimiz" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı