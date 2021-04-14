Son dakika haberleri! Bakan Pekcan: "Yeni dönemde kuyum ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacak.

Son dakika haberler: Bakan Pekcan: "Yeni dönemde kuyum ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak.