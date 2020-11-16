Son dakika haberleri! Bakan Pekcan: "Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, iş insanımızın dinamizmine ve zorluklar karşısındaki mücadelesine güveniyoruz."
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Son dakika haberleri! Bakan Pekcan: "Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, iş insanımızın dinamizmine ve zorluklar karşısındaki mücadelesine güveniyoruz."

16.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:56
Son dakika haberleri! Bakan Pekcan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Pekcan: "Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, iş insanımızın dinamizmine ve zorluklar karşısındaki mücadelesine güveniyoruz.

Bakan Pekcan: "Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, iş insanımızın dinamizmine ve zorluklar karşısındaki mücadelesine güveniyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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