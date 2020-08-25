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Son dakika haberleri | Bakan Pekcan, Türk müteahhitlerinin uluslararası başarılarını açıkladı

Son dakika ekonomi haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Engineering News Record Dergisinin (ENR) verilerine göre, 2019 yılında en başarılı 250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk müteahhitlik firmasının bulunduğunu, Türkiye'nin ENR 250 listesinde firma sayısı itibariyle 2'nci, gelirler itibariyle ise 7'nci sırada...

25.08.2020 13:34 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:41

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Engineering News Record Dergisinin (ENR) verilerine göre, 2019 yılında en başarılı 250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk müteahhitlik firmasının bulunduğunu, Türkiye'nin ENR 250 listesinde firma sayısı itibariyle 2'nci, gelirler itibariyle ise 7'nci sırada yer aldığını bildirdi.

Bakan Pekcan, Türkiye Müteahhitler Birliğince (TMB) düzenlenen uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin 2020 yılı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinin Türkiye sonuçlarının paylaşıldığı toplantıya katıldı.

Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının uluslararası arenadaki başarılarını paylaşmak için bir araya geldiklerini belirten Pekcan, 1874 yılından bu yana yayımlanan ve uluslararası inşaat sektörü için saygın bir kaynak olan ENR'nin her yıl dünya çapında en başarılı uluslararası müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarını duyurduğunu kaydetti.

Pekcan, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem Türk müteahhitlik firmalarının hem de teknik müşavirlik firmalarının geniş katılımla listelerde yer aldığına işaret ederek, firmaların uluslararası piyasalarda gösterdiği başarıların dünya ölçeğinde kayda geçmesinin gurur verdiğini söyledi.

Bir önceki yıl ilk 100 firma arasına giren Türk firması sayısı 7 iken, 2019'da bu sayının 9'a çıktığını, ilk 30'da da 1 firmanın yer aldığını belirten Pekcan, "ENR 2020 Dergisinin verilerine göre, 2019 yılında en başarılı 250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk müteahhitlik firması bulunmaktadır. Bu rakamlar itibarıyla ENR 250 listesinde Türkiye olarak firma sayısı itibariyle 2'nci, gelirler itibariyle ise 7'nci sırada yer almaktayız. Umarım bunları daha yukarılara taşıyacağız." diye konuştu.

Pekcan, küresel inşaat sektörünün son birkaç yıldır zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Siyasi belirsizlikler, ticaret savaşları ve emtia fiyatlarındaki dalgalanma küresel müteahhitlik sektörünü de olumsuz yönde etkilemektedir. Tüm bunlara ek olarak, 2020 yılının başlarında ortaya çıkan Kovid-19 salgını sebebiyle dünya ekonomisi çok ciddi etkilendi. Petrol fiyatları düşüş göstermiş, petrol üreticisi ve ihracatçısı olan ülkeler de yatırımlarında kısıtlamaya gitmişlerdir. Müteahhitlik sektörümüz de uluslararası yatırımlarında olumsuz etkilenmiştir. Bu nedenle 250 müteahhitlik firmasının gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 3 daralma söz konusudur. Ama çok şükür ki, bizim firmalarımızda bir önceki seneye göre daralma görmüyoruz. Çünkü bizim beklentimiz büyüme yönündeydi. Bu da müteahhitlik firmalarımızın zor koşullara adaptasyonunun, dinamizminin ve gücünün bir göstergesidir."

Müteahhitlik sektörü kadar önemli olan diğer bir sektörün de teknik müşavirlik olduğunu vurgulayan Pekcan, 225 tasarım firması arasında 6 Türk firmasının bulunduğunu bildirdi.

"127 ülkede 407 milyar dolarlık 10 bin 274 proje üstlenildi"

Pekcan, bugün itibariyle Türk müteahhitlik sektörünün 127 ülkede 407 milyar dolar değerinde 10 bin 274 proje üstlendiğini belirterek, 1972-2002 döneminde, diğer bir ifadeyle 30 yıl içerisinde, yurt dışında üstlenilen iş hacminin yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu, 2002 yılından bu yana ise son 18 yıllık dönemde yurt dışında üstlenilen iş hacminin 357 milyar doları geçtiğini aktardı.

Teknik müşavirlik sektörünün de 118 farklı ülkede toplamda 2,5 milyar dolara yakın yurt dışı proje büyüklüğüne ulaştığını dile getiren Pekcan, şunları kaydetti:

"Müteahhitlik sektöründe geçen yıl ticaret savaşları ve siyasi belirsizliklere rağmen 19 milyar dolarlık proje üstlendik. Hedefimiz de 2020 yılından itibaren 20 milyar dolar ve üstüydü. Ancak Kovid-19 koşullarından bütün uluslararası projeler olumsuz etkilendi. Pandemi sonrası dönemde de el birliği, güç birliğiyle 20 milyar doları aşan rakamların üzerine çıkacağımıza inanıyorum."

Bakan Pekcan, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörünün lojistik, işçi gelirleri ve mal ihracatı başta olmak üzere birçok sektöre katkı sağladığına işaret ederek, pek çok alt sektörün de yurt dışına açılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Müteahhitlik ve müşavirlik sektörlerinin, hizmet ihracatının lokomotifi olmasının yanı sıra mal ihracatı açısından da kritik bir önemi bulunduğunu anlatan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bilinçle, teknik müşavirlik ve mühendislik firmalarımızın küresel ölçekte daha da fazla güçlenmesi ve daha fazla proje gerçekleştirmesi için 2011 yılından bu yana sektöre Bakanlığımızca etkin ve ciddi oranlarda destek verilmektedir, bundan böyle de desteklenecektir. Bu firmalarımızın gerçekleştirdiği projelerde Türk malı kullanım oranları da artmaktadır. Eximbankımız da tüm finansman imkanlarıyla sektörümüzün destekçisi olmaya devam edecektir. Amacımız Türk müteahhitlik sektörünün, 2023 yılında Türkiye'miz için öngördüğümüz vizyon paralelinde, dünyada sektörüne yön veren oyuncular haline gelmesidir. Bu doğrultuda Bakanlığımızın destekleri de devam edecektir."

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Son dakika haberleri | Bakan Pekcan, Türk müteahhitlerinin uluslararası başarılarını açıkladı

Kaynak: AA

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