Son dakika haberleri | Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, salgın döneminde ihracatçıların orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya özel önem verdi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri | Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, salgın döneminde ihracatçıların orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya özel önem verdi.

05.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:28
Son dakika haberleri | Bakan Pekcan:

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, salgın döneminde ihracatçıların orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya özel önem verdi.

Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, salgın döneminde ihracatçıların orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya özel önem verdi. Böylelikle uzun vadeli kredi desteği, bir önceki yıla göre 3 kat arttı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Arda Turan Aykut Kocaman Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, salgın döneminde ihracatçıların orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya özel önem verdi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 11:32:01. #1.14#
title