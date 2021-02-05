Son dakika haberleri | Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, salgın döneminde ihracatçıların orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya özel önem verdi.

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, salgın döneminde ihracatçıların orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya özel önem verdi.

Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, salgın döneminde ihracatçıların orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya özel önem verdi. Böylelikle uzun vadeli kredi desteği, bir önceki yıla göre 3 kat arttı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır