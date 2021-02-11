Son dakika haberleri! Bakan Pekcan: "Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçiren ekiplerimiz, gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdi."
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Son dakika haberleri! Bakan Pekcan: "Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçiren ekiplerimiz, gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdi."

11.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:48
Son dakika haberleri! Bakan Pekcan:

Son dakika haberine göre Bakan Pekcan: "Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçiren ekiplerimiz, gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdi.

Bakan Pekcan: "Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçiren ekiplerimiz, gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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