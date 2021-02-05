Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: "Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 2020'de 2019'a göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaştı."
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Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: "Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 2020'de 2019'a göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaştı."

05.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:17
Son dakika haberleri: Bakan Pekcan:

Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: "Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 2020'de 2019'a göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaştı.

Bakan Pekcan: "Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 2020'de 2019'a göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaştı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: "Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 2020'de 2019'a göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaştı." - Haberler
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