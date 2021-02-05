Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: "Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 2020'de 2019'a göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaştı."
05.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:17
Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: "Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 2020'de 2019'a göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaştı.
Bakan Pekcan: "Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 2020'de 2019'a göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaştı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır