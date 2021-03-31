Son dakika haberleri! Bakan Pekcan: "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti...
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Son dakika haberleri! Bakan Pekcan: "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! Bakan Pekcan: 'Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti...

Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık."

Esnaf için kira, gelir ve ciro kaybı desteğine başvuru süresi uzatıldı
Esnaf için kira, gelir ve ciro kaybı desteğine başvuru süresi uzatıldı

Bakan Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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