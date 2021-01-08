Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini 11 Ocak'a uzattık.
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Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini 11 Ocak'a uzattık.

08.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:12
Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini 11 Ocak'a uzattık.

Son dakika haberi... Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini 11 Ocak'a uzattık.

Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini 11 Ocak'a uzattık.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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