Son dakika haberleri: Bakan Pekcan, esnaf borçlarının yapılandırılmasına başlandığını duyurdu
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Son dakika haberleri: Bakan Pekcan, esnaf borçlarının yapılandırılmasına başlandığını duyurdu

19.03.2021 12:38 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:49
Son dakika haberleri: Bakan Pekcan, esnaf borçlarının yapılandırılmasına başlandığını duyurdu

Gelen son dakika haberlerine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkarların gecikme faizlerinden vazgeçildiğini ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunulduğunu duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkarların gecikme faizlerinden vazgeçildiğini ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunulduğunu duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabından Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (TESKOMB) ortağı esnaf ve sanatkarlara gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması sunulduğunu aktardı. Bakan Pekcan paylaşımında, "andemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkarlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi. TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart'ta başlatıldı" ifadelerine yer verdi.

Bakan Pekcan ayrıca, yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam eden esnaf ve sanatkarların da kalan taksitlerini faizsiz şekilde 6 ay süreyle ötelendiğini müjdeledi. - ANKARA

Son dakika haberleri: Bakan Pekcan, esnaf borçlarının yapılandırılmasına başlandığını duyurdu
Son dakika haberleri: Bakan Pekcan, esnaf borçlarının yapılandırılmasına başlandığını duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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