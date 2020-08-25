Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: En başarılı 250 firma içerisinde 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: En başarılı 250 firma içerisinde 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı

Bir son dakika haberine göre Bakan Pekcan: En başarılı 250 firma içerisinde 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldıKaan ULU-Fatih ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "ENR 2020 Dergisi'nin verilerine göre, 2019 yılında en başarılı 250 müteahhitlik firmasının içinde 44 Türk müteahhitlik firması bulunmakta.

25.08.2020 13:28 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:39

Bakan Pekcan: En başarılı 250 firma içerisinde 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı

Kaan ULU-Fatih ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "ENR 2020 Dergisi'nin verilerine göre, 2019 yılında en başarılı 250 müteahhitlik firmasının içinde 44 Türk müteahhitlik firması bulunmakta. Geçen sene ilk 100'de 7 firmamız yer almaktayken bu sene 9 firmamız yer almaktadır" dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin 2020 yılı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinin Türkiye sonuçlarının paylaşıldığı toplantıya katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, bugüne kadar müteahhit firmalarının 127 ülkede gerçekleştirilen projeler ve sunulan hizmetlerle takdir topladığını söyledi. Bu firmaların Türkiye'nin imajına ve prestijine pozitif katkı sağladığını kaydeden Pekcan, "ENR 2020 Dergisi'nin verilerine göre 2019 yılında en başarılı 250 müteahhitlik firmasının içinde 44 Türk müteahhitlik firması bulunmaktadır. Geçen sene ilk 100'de 7 firmamız yer almaktayken bu sene ilk 100'de 9 firmamız yer almaktadır. Ayrıca ilk 30'da da bir firmamız yer almış bulunmaktadır. ENR listesinde, firma sayısı olarak ikinci sırada olmakla beraber gelirler itibariyle 7'nci sıradayız. Umuyorum bunu da biraz daha yukarıya taşıyacağız. Bu rakamlara ulaşmasında emeği geçen müteahhitlik firmalarımızı ve tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum" dedi.

'SON 18 YILDA 357 MİLYAR DOLAR'

Bakan Pekcan, teknik müşavirlik sektörünün de müteahhitlik sektörü kadar çok önemli bir sektör olduğunu vurguladı. "225 firma arasında 6 firmamız yer almış bulunmaktadır ve her yıl bu müşavirlik firmalarımızın sayının artması da başarılarında süreklilik arz ettiğinin bir göstergesidir" diyen Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Teknik müşavirlik mimarlık hizmeti sunan firmaları ve çalışanları da aynı şekilde tebrik ediyorum. Müteahhitlik sektörümüze baktığımız zaman 2000'li yılların başlarına kadar yılda 10 milyar dolar civarında proje gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Dünyadaki siyasi, ekonomik dalgalanmalara rağmen performansını sektörümüz artırarak ve yönetim kurulunun da dirayetli çalışması sayesinde devam ettirmektedir. Bugün itibariyle 127 farklı ülkede 10 bin 274 projede 407 milyar dolarlık proje üstlenmiş bulunmakta müteahhitlik firmalarımız. Bunun 1972 ile 2002 dönemleri arasındaki 30 yıllık döneme baktığımızda üstlenilen projenin miktarı 50 milyar dolar. 2002 yılından 2020 yılları arasındaki 18 yıllık dönemde yurt dışında müteahhitlik firmalarımızın üstlendiği proje miktarı 357 milyar dolar. 30 yılda 50 milyar dolar son 18 yılda 357 milyar dolar."

'BÜTÜN ULUSLARARASI PROJELER OLUMSUZ ETKİLENDİ'

Teknik müşavirlik sektörünün 118 farklı ülkede 2,5 milyar dolarlık proje üstlendiğini belirten Bakan Pekcan, "Yurt dışı müteahhitlik sektöründe geçen yıl ticaret savaşlarına ve siyasi belirsizliğe rağmen 19 milyar dolar proje üstlendik. Esasında 20 milyar doları sadece bu nedenlerle ucundan kaçırdık. ve hedefimizde 2020 yılından itibaren 20 milyar ve üstüydü. Ancak pandemi koşullarından bütün uluslararası projeler olumsuz etkilendi. Dolayısıyla pandemi sonrasındaki dönemde inşallah el birliği ile 20 milyar doları da aşan rakamlar üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Müteahhitlik ve müşavirlik sektörlerimiz hizmet ihracatımızın lokomotif sektörleri olmakla beraber mal ihracatımız açısından da kritik sektörlerimiz" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: En başarılı 250 firma içerisinde 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı 3. Sayfa
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak Ekonomi
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu 3. Sayfa
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı Magazin
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada 3. Sayfa
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Dadaş isimli 33 yaşındaki pirana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Dadaş isimli 33 yaşındaki pirana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Galatasaray, Süper Kupa zaferini sosyal medyada Jardel'in fotoğrafıyla kutladı
Galatasaray, Süper Kupa zaferini sosyal medyada Jardel'in fotoğrafıyla kutladı
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Belçim Bilgin'den duygusal paylaşım: Aile ağacından ilk kayıp
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Belçim Bilgin'den duygusal paylaşım: Aile ağacından ilk kayıp
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Türk araştırmacılar 'zeka geriliğine' sebep olan yeni bir gen tespit etti
Türk araştırmacılar "zeka geriliğine" sebep olan yeni bir gen tespit etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fatih Dönmez Donald Trump Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Hande Erçel Halit Ergenç Deniz Akkaya
Spor Fatih Terim Eddie Newton Ronald Koeman Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Kaza Ankara Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: En başarılı 250 firma içerisinde 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 13:39:57. #1.15#
title