Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan...

Son dakika gelişmesine göre Bakan Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23: 59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler.