Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan...
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Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: 'Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan...

Son dakika gelişmesine göre Bakan Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23: 59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler.

Bakan Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23: 59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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