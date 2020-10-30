Son dakika haberleri! Bakan Pekcan'dan İzmir'deki depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajı Açıklaması
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Son dakika haberleri! Bakan Pekcan'dan İzmir'deki depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajı Açıklaması

30.10.2020 16:41 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:44
Son dakika haberleri! Bakan Pekcan'dan İzmir'deki depremle ilgili

Son dakika haberler: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Can kaybı olmamasını ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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