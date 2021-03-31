Son dakika haberleri... Bakan Pekcan: Ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattık
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Son dakika haberleri... Bakan Pekcan: Ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattık

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Bakan Pekcan: Ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattık

Gelen son dakika haberine göre TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerinn hak kaybına uğramamaları için uzattıklarını duyurdu.

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TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerinn hak kaybına uğramamaları için uzattıklarını duyurdu.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık. Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23: 59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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