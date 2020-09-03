Son dakika haberleri! Bakan Pekcan, "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi"...
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Pekcan, "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi" forumuna katıldı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle İzmir Enternasyonal Fuarı ve İzmir İş Günleri kapsamında düzenlenen "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası...
03.09.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:07
Bakan Pekcan, "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi" forumuna katıldı
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle İzmir Enternasyonal Fuarı ve İzmir İş Günleri kapsamında düzenlenen "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi" forumuna katıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA