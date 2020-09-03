Son dakika haberleri! Bakan Pekcan, "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi"... Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Pekcan, "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi" forumuna katıldı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle İzmir Enternasyonal Fuarı ve İzmir İş Günleri kapsamında düzenlenen "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası...

Bakan Pekcan, "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi" forumuna katıldı ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle İzmir Enternasyonal Fuarı ve İzmir İş Günleri kapsamında düzenlenen "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi" forumuna katıldı. Kaynak: İHA