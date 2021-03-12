Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: "2020 yılında, mineral yakıtlar haricindeki kimya sektörü ihracatımızın pandemiye rağmen, yüzde 6,2 artış ile 17.2 milyar Dolar...
12.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:41
Son dakika haberleri... Bakan Pekcan: "2020 yılında, mineral yakıtlar haricindeki kimya sektörü ihracatımızın pandemiye rağmen, yüzde 6,2 artış ile 17.2 milyar Dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz.
Bakan Pekcan: "2020 yılında, mineral yakıtlar haricindeki kimya sektörü ihracatımızın pandemiye rağmen, yüzde 6,2 artış ile 17.2 milyar Dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı