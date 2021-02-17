Son dakika haberleri! Bakan Pekcan: "2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti."

Son dakika haberi: Bakan Pekcan: "2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti.