Son dakika haberleri! Bakan Pekcan: "2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Bakan Pekcan: "2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti."

17.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:41
Son dakika haberleri! Bakan Pekcan:

Son dakika haberi: Bakan Pekcan: "2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti.

Bakan Pekcan: "2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Kadir Topbaş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Meghan Markle Mustafa Sandal Hüner Coşkuner
Spor Arda Turan Deniz Türüç Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Milli Terör Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Bakan Pekcan: "2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti." - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 10:44:37. #1.16#
title