Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: "Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak, yanan ağaçlar sahadan çıkartılacak, ilk yağmurdan sonra...
Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: "Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak, yanan ağaçlar sahadan çıkartılacak, ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak.
Bakan Pakdemirli: "Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak, yanan ağaçlar sahadan çıkartılacak, ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz