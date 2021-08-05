Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: "Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak, yanan ağaçlar sahadan çıkartılacak, ilk yağmurdan sonra...
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Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: "Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak, yanan ağaçlar sahadan çıkartılacak, ilk yağmurdan sonra...

Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: 'Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak, yanan ağaçlar sahadan çıkartılacak, ilk yağmurdan sonra...
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: "Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak, yanan ağaçlar sahadan çıkartılacak, ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak.

Bakan Pakdemirli: "Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak, yanan ağaçlar sahadan çıkartılacak, ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: "Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak, yanan ağaçlar sahadan çıkartılacak, ilk yağmurdan sonra... - Haberler
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