Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: "Yangın kontrol altında değil ama iyiye doğru gözlemlerimiz mümkün"
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Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: "Yangın kontrol altında değil ama iyiye doğru gözlemlerimiz mümkün"

Son dakika habere göre Adana'nın Kozan ilçesinde dün başlayan ve hala devam eden yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına almak üzere çalışmalarımız sürüyor.

Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli:
24.08.2020 12:12 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:18

Adana'nın Kozan ilçesinde dün başlayan ve hala devam eden yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına almak üzere çalışmalarımız sürüyor. Henüz kontrol altında diyemiyoruz ama iyiye doğru gözlemlerimiz mümkün. Bunun bir kasıt olma konusunda ihtimal var" dedi.

Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 24 saattir süren yangın, rüzgarın da etkisiyle bütün çevreye yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 6 mahalle jandarma tarafından tamamen boşaltıldı. Jandarma ekipleri yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. 200 hektarın üzerinde ormanlık alanın kül olduğu alanda itfaiyenin söndürme çalışmaları ve köylülerin bekleyişi sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de olay yerine gelerek yangını inceledi ve ekiplerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, "Dün saat 12.50 itibariyle ilk ihbarı aldıktan sonra ekiplerimiz 13.04'te müdahaleye başladılar. Nem yüzde 19 ve rüzgar 35-40 kilometre hızla esiyordu. Yangına 2 uçak, 19 helikopter, 30'un üzerinde arazöz, iş makineleri ve 750 personel ile müdahale ediyoruz. Hem insan, hem hava aracıyla müdahalemiz sürüyor. Köylerimiz etkilendi. Şükür can kaybımız yok. Bu köyler de gerekli şekilde tahliye edildi. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına almak üzere çalışmalarımız sürüyor. Henüz kontrol altında diyemiyoruz ama iyiye doğru gözlemlerimiz mümkün" diye konuştu.

Yangında kasıt olduğu ihtimali üzerinde de durduklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Bunun bir kasıt olma konusunda ihtimal var. Bizim için ilk öncelik yangını kontrol altına almaktır. Çok parçalı bir alanda bunu tespit etmek ve ekiplerimizi buna yoğunlaştırmak istemiyoruz. Amacımız yangını söndürmek. Görünen o ki önemli bir miktarda etkilenme gözüküyor. Buradaki yangın Türkiye'deki büyük yangınlardan birisi değil. Zirai alanları kapsadığı için resmi rakamları yangın söndükten sonra açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici - Süleyman Cenk İdaye -Beril Solmuşgül/İHA)

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Kaynak: İHA

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