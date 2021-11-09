Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: Vatandaşlarımızın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye yasal işlem uyguladık

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 25 Ekim 2021 tarihinde yurt genelinde 'Gıda Denetim Seferberliği' başlattıklarını hatırlatarak, "Bu denetimlerde 60 bin 362 gıda işletmesini denetledik. Bu kapsamda; vatandaşlarımızın sağlığı ile oynayan toplam 1878 işletme hakkında yasal işlem uyguladık" dedi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Pakdemirli, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Raporu'na göre, sıcaklık ve yağış değişikliklerinin, gıda üretiminde fiyat artışlarına neden olduğunu belirterek, "Araştırmalar, 2050 yılındaki nüfusu beslemek için bugünkünden yüzde 60 daha fazla gıdaya, bu gıda üretimi için de yüzde 15 daha fazla suya ihtiyacımız olacağını gösteriyor" dedi.

Son 19 yılda Türkiye'nin orman alanını 2,1 milyon hektar artırarak 22,9 milyon hektara çıkardıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, "5,6 milyon hektar alanda çalışma yaparak, yaklaşık 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Yaptığımız ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile ülkemiz, Küresel Orman Kaynakları (FRA) raporuna göre; orman varlığı bakımından dünyada 46'ncı sıradan 27'nci sıraya yükselmiştir. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıradayız. 2021 sonuna kadar 252 milyon fidanı toprakla buluşturarak, orman varlığımızın ülkemiz yüzölçümünün yüzde 29,6'sını kaplamasını hedeflemekteyiz. Orman yangınları ile mücadelede; 39 su atar helikopter, 3 amfibik uçak, 4 insansız hava aracı, 6 idari helikopter olmak üzere toplam 4 bin 311 taşıt ve 162 gözetleme kulesinde 324 kamera kullanıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız ile orman yangınlarına ilk müdahale süremizi 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Altını çizerek söylemek istiyorum. Anayasamızda yer aldığı üzere, yanan bütün alanları tekrar ağaçlandıracak ve tekrar yeşil vatanın bir parçası haline getireceğiz."

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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