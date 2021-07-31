Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: Uşak yangını kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Uşak yangını kontrol altına alındı" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Uşak yangını kontrol altına alındı" dedi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Uşak yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci