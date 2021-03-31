Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: "Türkiye genelinde sulama barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 51 doluluk varmış, bugün yüzde 43 doluluk var."
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Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: "Türkiye genelinde sulama barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 51 doluluk varmış, bugün yüzde 43 doluluk var."

Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: 'Türkiye genelinde sulama barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 51 doluluk varmış, bugün yüzde 43 doluluk var.'

Son dakika ekonomi haberi: Bakan Pakdemirli: "Türkiye genelinde sulama barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 51 doluluk varmış, bugün yüzde 43 doluluk var."

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Bakan Pakdemirli: "Türkiye genelinde sulama barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 51 doluluk varmış, bugün yüzde 43 doluluk var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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