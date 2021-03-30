Son dakika haberi | BAKAN PAKDEMİRLİ, 'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI
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Son dakika haberi | BAKAN PAKDEMİRLİ, 'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Tarımsal hasılamız 2020'de, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı (2)'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTIDiyarbakır'da açılışı yapılan Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 20 kuzunun podyuma çıkarıldığı 'Kuzu...

Bakan Pakdemirli: Tarımsal hasılamız 2020'de, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı (2)

'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI

Diyarbakır'da açılışı yapılan Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 20 kuzunun podyuma çıkarıldığı 'Kuzu Güzellik Yarışması' düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarışmada birinci seçilen kuzuya tam altın takarak, birincilik sertifikası verdi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de yarışmanın ikinci kuzusunu ödüllendirirken, üçüncü olan kuzuya da Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından ödülü takıldı. Fuar, 3 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

Diyarbakır'da açılışı yapılan Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 20 kuzunun podyuma çıkarıldığı 'Kuzu Güzellik Yarışması' düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarışmada birinci seçilen kuzuya tam altın takarak, birincilik sertifikası verdi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de yarışmanın ikinci kuzusunu ödüllendirirken, üçüncü olan kuzuya da Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından ödülü takıldı. Fuar, 3 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

Son dakika haberi | BAKAN PAKDEMİRLİ, 'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI
Son dakika haberi | BAKAN PAKDEMİRLİ, 'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI
Son dakika haberi | BAKAN PAKDEMİRLİ, 'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI
Son dakika haberi | BAKAN PAKDEMİRLİ, 'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI
Son dakika haberi | BAKAN PAKDEMİRLİ, 'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI
Son dakika haberi | BAKAN PAKDEMİRLİ, 'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI
Son dakika haberi | BAKAN PAKDEMİRLİ, 'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI
Son dakika haberi | BAKAN PAKDEMİRLİ, 'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI
Son dakika haberi | BAKAN PAKDEMİRLİ, 'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI
Son dakika haberi | BAKAN PAKDEMİRLİ, 'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI
Son dakika haberi | BAKAN PAKDEMİRLİ, 'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI
Son dakika haberi | BAKAN PAKDEMİRLİ, 'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI
Son dakika haberi | BAKAN PAKDEMİRLİ, 'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI
Son dakika haberi | BAKAN PAKDEMİRLİ, 'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI
Son dakika haberi | BAKAN PAKDEMİRLİ, 'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI
Son dakika haberi | BAKAN PAKDEMİRLİ, 'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI
Son dakika haberi | BAKAN PAKDEMİRLİ, 'GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ SEÇİLEN KUZUYA ALTIN TAKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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