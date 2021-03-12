Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: "(Süt) Destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız."
12.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:12
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Pakdemirli: "(Süt) Destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız."
Bakan Pakdemirli: "(Süt) Destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu