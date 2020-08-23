Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gidiyor
Son dakika haberleri... Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketinin meydana geldiği Giresun'a gidiyor.
23.08.2020 08:39 | Son Güncelleme: 23.08.2020 08:42
Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketinin meydana geldiği Giresun'a gidiyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pakdemirli'nin şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Giresun'a hareket ettiği bildirildi.
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Kaynak: AA