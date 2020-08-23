Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gidiyor Son dakika haberleri... Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketinin meydana geldiği Giresun'a gidiyor.

Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketinin meydana geldiği Giresun'a gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pakdemirli'nin şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Giresun'a hareket ettiği bildirildi.

Kaynak: AA