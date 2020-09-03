Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli, orman yangınında incelemelerde bulundu (2) Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesindeki orman yangınıyla ilgili "Şu ana kadar helikopterden gördüğümüz kadarıyla göz kararı söyleyebileceğimiz bir 25 hektar civarında bir alan etkilenmiş gözüküyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesindeki orman yangınıyla ilgili "Şu ana kadar helikopterden gördüğümüz kadarıyla göz kararı söyleyebileceğimiz bir 25 hektar civarında bir alan etkilenmiş gözüküyor." dedi. Pakdemirli, Hayriye Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına helikopterle gelerek havadan incelemelerde bulundu. Kaynak: AA