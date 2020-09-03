Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli, orman yangınında incelemelerde bulundu (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli, orman yangınında incelemelerde bulundu (2)

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesindeki orman yangınıyla ilgili "Şu ana kadar helikopterden gördüğümüz kadarıyla göz kararı söyleyebileceğimiz bir 25 hektar civarında bir alan etkilenmiş gözüküyor.

03.09.2020 21:48 | Son Güncelleme: 03.09.2020 21:57

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesindeki orman yangınıyla ilgili "Şu ana kadar helikopterden gördüğümüz kadarıyla göz kararı söyleyebileceğimiz bir 25 hektar civarında bir alan etkilenmiş gözüküyor." dedi.

Pakdemirli, Hayriye Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına helikopterle gelerek havadan incelemelerde bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli, orman yangınında incelemelerde bulundu (2)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Didem Soydan Defne Samyeli
Spor Jose Sosa Fatih Terim Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Eylül Adana Yangın Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli, orman yangınında incelemelerde bulundu (2) - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 21:58:02. #1.14#
title