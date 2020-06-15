Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli nikah şahidi oldu
Bir son dakika haberine göre Nikahın kıyılması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Bakan Pakdemirli'nin aile cüzdanını geline vermesi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki temasları çerçevesinde Kiraz ilçesini ziyaret etti.
15.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:29
Nikahın kıyılması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Bakan Pakdemirli'nin aile cüzdanını geline vermesi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki temasları çerçevesinde Kiraz ilçesini ziyaret etti. Pakdemirli, Hisar mahallesindeki programının gerçekleştiği sosyal tesislerde kıyılan nikahta da şahitlik yaptı. Bakan Pakdemirli, nikahın ardından aile cüzdanını Elgin Appak'a verdi.
Kaynak: AA