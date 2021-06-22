Pakdemirli: "Tüm vatandaşlarımızın ve sektörlerin meteorolojik verilere anlık ulaşması içinde birçok uygulamayı devreye soktuk"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Pakdemirli: "Tüm vatandaşlarımızın ve sektörlerin meteorolojik verilere anlık ulaşması içinde birçok uygulamayı devreye soktuk" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün açılış programında konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Pakdemirli:
"Tüm vatandaşlarımızın ve sektörlerin meteorolojik verilere anlık ulaşması içinde birçok uygulamayı devreye soktuk"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün açılış programında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf