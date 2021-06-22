Pakdemirli: "Tüm vatandaşlarımızın ve sektörlerin meteorolojik verilere anlık ulaşması içinde birçok uygulamayı devreye soktuk"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Pakdemirli: "Tüm vatandaşlarımızın ve sektörlerin meteorolojik verilere anlık ulaşması içinde birçok uygulamayı devreye soktuk" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün açılış programında konuştu.