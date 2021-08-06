Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Manavgat ile Gündoğmuş yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Manavgat ile Gündoğmuş yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bakan Pakdemirli: 'Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı'
Bakan Pakdemirli: "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı"
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Muslera Mete Gazoz Rıza Kayaalp Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 15:41:10. #1.16#

title