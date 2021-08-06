Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Manavgat ile Gündoğmuş yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.