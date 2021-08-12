Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: "Köyceğiz yangını kontrol altına alındı"
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Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: "Köyceğiz yangını kontrol altına alındı"

Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: 'Köyceğiz yangını kontrol altına alındı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

28 Temmuz'da başlayan Köyceğiz yangını 15 gün sonra kontrol altına alındı. Konu ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli'nin paylaşımı şu şekilde:

"28 Temmuz'da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da #OrmanınKahramanları'nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık. Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de #OrmanİçinTekYürekOlduk. Minnettarız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, STK'lara teşekkür ederiz. Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun." - MUĞLA

Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: 'Köyceğiz yangını kontrol altına alındı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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