Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu Açıklaması
AA, Sevgi Ceren Gökkoyun - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Bakan Pakdemirli, sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamdolsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen."
AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Güncel