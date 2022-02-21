Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu Açıklaması - Haberler

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Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu Açıklaması

AA, Sevgi Ceren Gökkoyun - Güncel
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Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu Açıklaması

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamdolsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen."

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Güncel

Bekir Pakdemirli, Twitter, Güncel, Haberler

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