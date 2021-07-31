Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: "Kırıkhan ve Fethiye'de yangın kontrol altına alındı"
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Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: "Kırıkhan ve Fethiye'de yangın kontrol altına alındı"

Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: 'Kırıkhan ve Fethiye'de yangın kontrol altına alındı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangınların kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangınların kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Kırıkhan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Muğla Fethiye yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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