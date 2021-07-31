Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: "Kırıkhan ve Fethiye'de yangın kontrol altına alındı"

Son dakika gündem haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangınların kontrol altına alındığını bildirdi.