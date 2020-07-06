Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli, kınalı keklikleri doğaya saldı Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Spil Dağı Milli Parkına gelmesi Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyetin önlük, şapka ve eldiven giymesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kuşları doğaya salması Kuşların doğaya salınması Muhtelif yerlerde bulunup tedavisi tamamlanan...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Spil Dağı Milli Parkına gelmesi Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyetin önlük, şapka ve eldiven giymesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kuşları doğaya salması Kuşların doğaya salınması Muhtelif yerlerde bulunup tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı MANİSA - Manisa programı kapsamında Manisa Spil Dağı Milli Parkını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, milli parkta incelemelerde bulunduktan sonra il genelinde muhtelif yerlerde doğada yaralı ya da bitkin halde bulunduktan sonra tedavileri tamamlanan kızıl şahin, kerkenez, şahin, gökdağan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü üretim istasyonlarında üretilen kınalı keklikleri doğaya saldı. Kaynak: AA